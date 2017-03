Ostatnie lata przyniosły wręcz bezprecedensowy wzrost zainteresowania fotografią analogową. Po kliszę fotograficzną i aparaty analogowe sięgają nie tylko doświadczeni fotografowie, którzy pracy z nimi nauczyli się przed pojawieniem się fotografii cyfrowej, ale również ci, którzy wychowali się na aparatach cyfrowych. To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy naszą najnowszą publikację; Ciemnia analogowa – Przewodnik praktyczny, chociaż okaże się ona również użyteczna dla osób, które chcą sobie metody pracy w ciemni fotograficznej przypomnieć, czy usystematyzować posiadaną wiedzę.

Ciemnia analogowa – Przewodnik praktyczny to blisko 150 stron wiadomości praktycznych poświęconych fotografii analogowej, zarówno negatywowej, jak i wykonaniu pozytywów; znajdziecie tam wszystkie informacje niezbędne nie tylko do samodzielnego rozpoczęcia pracy, ale również do wykonania dobrej klasy odbitek. W książce nie zabrakło niezbędnych dla początkujących informacji dotyczących rodzajów dostępnych na rynku aparatów analogowych czy ich wad i zalet, ani też przedstawienia różnych rodzajów negatywów fotograficznych i ich przeznaczenia. Siłą rzeczy jednak jej większa część poświęcona jest samemu procesowi wywołania negatywu i wykonania odbitki.