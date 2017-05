Co robi MySpace Tom po sprzedaniu firmy za 580 milionów dolarów? Robi zdjęcia

Jeśli zastanawialiście się co porabia Tom Anderson po sprzedaży w 2005 roku za 580 milionów dolarów swojego serwisu MySpace, to spieszymy z odpowiedzią. Przede wszystkim podróżuje, a od 2011 robi to razem z aparatem fotograficznym. I trzeba przyznać, że jest autorem zachwycających fotografii. Niezależnie od tego, czy Tom Anderson spędza czas w Hong Kongu, czy zwiedzając starożytne miasto Bagan w Myanmarze, czy wpatrując się w zachody słońca na Islandii, czy też stojąc w cieniu gór Oahu na Hawajach, potrafi zamknąć w kadrze otaczające go piękno.

