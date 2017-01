Co się stanie, gdy dron uderzy w głowę - testy zderzeniowe naukowców z Wirginii

Drony stają się z każdym dniem bardziej dostępne i popularne - i co za tym idzie, coraz częściej pojawiają się naszym otoczeniu. Celem przeprowadzonych przez naukowców z Virginia Tech testów zderzeniowych jest ustalenie, jakie ryzyko stanowią dla niczego niespodziewającego się człowieka.

Warto wspomnieć, jak ważna ze względów bezpieczeństwa jest nauka pilotowania drona. Umiejętności, które pozwalają ręcznie przeprowadzić drona przez skomplikowane manewry, przydadzą się też wtedy, gdy trzeba będzie sprowadzić go na ziemię po awarii. Poza tym drony potrafiące latać samodzielnie i tak mogą w coś wlecieć, a wiedza, jak sterować dronem, pomaga uniknąć takich sytuacji.

