Co warto zobaczyć na Targach Film Video Foto w Łodzi

WydrukujFotografie.pl to nowy serwis internetowy w formie galerii, oferujący wyselekcjonowane fotografie i grafiki jako oprawione wydruki, gotowe do ozdobienia wnętrz. Misją serwisu jest popularyzowanie mody na umieszczanie w każdym domu autorskich, dobrze oprawionych fotografii. To jedyny taki serwis łączący prostotę zarabiania na pasji fotografowania z potrzebami miłośników fotografii i autorskiego designu.



Na Targach Film Video Foto w Łodzi w dniach 6-8 kwietnia 2017 twórcy serwisu WydrukujFotografie.pl pokażą technikę druku i rodzaje opraw, które stosują. 6 kwietnia (czwartek) o godz. 12:10 w sali A podpowiedzą, jak w prosty sposób zarabiać na pasji fotografowania. Doradzą, jak wydrukować i oprawić fotografię, żeby dobrze prezentowała się na wystawie. Opowiedzą o planach rozwoju i wysłuchają uważnie Waszych uwag i pytań.

Serwis powstał w sierpniu 2016 roku z inicjatywy Artura Radeckiego, właściciela Centrum Druku Futura z Białegostoku.

"Jesteśmy zawodowcami z pasją. Od 2003 roku w Centrum Druku Futura współtworzymy wystawy oraz wydarzenia fotograficzne, dbając o zachowanie jakości i przekazu powierzanych nam fotografii. Stworzyliśmy WydrukujFotografie.pl, by wprowadzić Mistrzów Fotografii do Waszych domów" - mówi Artur Radecki.

Serwis oferuje fotografom proste zarabianie na swojej pasji.

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wydruków oraz realizacji wystaw fotograficznych zainspirowało właściciela Futury do stworzenia serwisu, który umożliwiłby fotografom zarabianie na swojej pasji bez zbędnych utrudnień.

"Często zmartwieniem fotografów nie jest brak zainteresowania ich twórczością, ale brak czasu na obsługę klienta, pakowanie, wysyłkę oraz odpowiednią oprawę fotografii tak, by można było sprzedać swoje prace w formie gotowych do powieszenia na ścianie obrazów. Nasz serwis ma w założeniu rozwiązać ten problem i pomagać fotografom w sprzedaży tak, by mogli się skupić na swojej pasji.

Wystarczy przesłać swoje zgłoszenie, byśmy mogli się zapoznać z portfolio. Po przejściu weryfikacji - przesłać pliki ze zdjęciami, wybrać w jakich formatach, na jakim papierze i w jakiej oprawie będą dostępne fotografie oraz ustalić honorarium za każdorazowy wydruk zdjęcia. WydrukujFotografie.pl zajmie się resztą, czyli promocją twórczości i obsługą Klienta. Zadba również o oprawę w archiwalnym standardzie i wysyłkę. Każdorazowo, jeśli zdjęcie zostanie zakupione poprzez WydrukujFotografie.pl, Fotograf otrzyma ustalone przez siebie honorarium. Dodatkową korzyścią dla Twórców, których fotografie są zamieszczone w serwisie jest to, że zamówienia na własne wydruki (np. na wystawy, prezenty) mogą realizować ze specjalnym rabatem" - mówi o portalu właściciel, Artur Radecki.

Funkcjonalność serwisu

WydrukujFotografie.pl to możliwość zakupu wyselekcjonowanych zdjęć i grafik najlepszych Twórców. Serwis pozwala cieszyć się każdemu oprawionymi wydrukami o standardzie archiwalnym, umieszczonymi we własnych wnętrzach.

Jest to nowa forma dotarcia do miłośników dobrej fotografii, która przenosi klasyczną galerię fotograficzną do internetu i jest pomostem pomiędzy wysokonakładowymi fotografiami dostępnymi w hipermarketach a fotografią kolekcjonerską.

Zapewne wielokrotnie odwiedzaliście strony internetowe z wyjątkowymi fotografiami lub grafikami, które chcielibyście mieć w swoim domu? A może chcieliście wydrukować i oprawić swoje zdjęcia, ale nie wiedzieliście jak?

Teraz jest to możliwe w 3 prostych krokach:

1. Wybierz fotografię swoją lub z galerii naszych Mistrzów Fotografii (np. według kategorii, kolorystyki, tagów, popularności).

2. Dobierz rozmiar i oprawę obrazu dopasowując do koloru Twoich ścian.

3. Zamów i ciesz się widokiem starannie wykonanego obrazu w Twoim domu.

Dzięki dużemu wyborowi dzieł oraz możliwości dobrania formatu i oprawy, serwis wpasowuje się w trendy indywidualizacji wnętrza.

Bezpieczne zarabianie na swojej pasji

Serwis umożliwia fotografom bezpieczne zarabianie na zamieszczonych w serwisie fotografiach oraz darmową promocję poprzez serwisy społecznościowe podpięte do profilu. Wszystkie udostępnione serwisowi pliki przechowywane są na bezpiecznym serwerze i używane jedynie do sprzedaży wydruków zamówionych przez Klienta oraz promocji serwisu.

Akceptując regulamin, Twórcy wyrażają zgodę na przekazanie każdorazowej licencji na wydruk swoich prac przez serwis WydrukujFotografie.pl. Na portalu zdjęcia widoczne są w małej rozdzielczości i opatrzone znakiem wodnym. Sprzedaż przez serwis jest z założenia prosta i bezpieczna. Bieżącą sprzedaż i rozliczenia Twórca może śledzić w swoim panelu administracyjnym. Raz na miesiąc otrzymuje wynagrodzenie za sprzedane prace.

Mistrzowie fotografii w Twoim domu

Swoją ofertę portal kieruje do Klientów, którzy cenią sobie wysokiej jakości fotografie i grafiki oraz oryginalny design. W galerii internetowej znajdują się wyselekcjonowane zdjęcia i grafiki najlepszych Twórców. Klienci mogą dobrać ramę, passe-partout oraz formę wydruku, spośród dostępnych w konfiguratorze. Fotografie można wybierać pod względem kategorii tematycznych, tagów, szukanych w opisie fraz, według popularności oraz nazwiska autora. Serwis był partnerem Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic i ukazało się na jego stronach kilka publikacji, które można przeczytać tutaj i tutaj.

Dla laureatów konkursu stworzono osobną kategorię. Klient może także wybrać jako kryterium wyboru zakres kolorów dominujących na zdjęciu i zwizualizować oprawiony obraz na swoim kolorze ściany.

Do oprawionych wydruków dołączany jest certyfikat z 2-letnią gwarancją na wydruk i oprawę oraz informacją o fotografii i jego autorze z dedykacją Twórcy.

Własne zdjęcia w archiwalnym standardzie

Serwis oferuje też możliwość wydruku własnego zdjęcia w standardzie, jaki gwarantujemy Mistrzom Fotografii. Będą one przez wiele lat przypominały o ważnych chwilach z Waszego życia. Wystarczy przesłać plik ze zdjęciem, które ma być wydrukowane, wybrać format standardowy od 30x30 do 60x90 cm lub nietypowy, np. panoramiczny, następnie papier fotograficzny lub płótno oraz dobrać ramkę i passe partout. Wybór ułatwia podgląd ostatecznego efektu oprawy na wybranym z palety kolorze imitującym ścianę.

Plany rozwoju serwisu

Obecnie wprowadzane są do oferty oprawy gotowe w standardowych formatach, które umożliwią zakup oprawionych obrazów w znacznie niższych cenach. Z drugiej strony do opraw typu premium pojawiła się możliwość zamówienia odręcznego podziękowania/dedykacji od autora. Daje to poczucie posiadania jednostkowego egzemplarza.

Kolejnym etapem rozwoju będzie wprowadzenie fotografii limitowanej w standardzie Epson Digigraphie oraz wersji europejskiej serwisu i zaprezentowanie jej na targach Photokina 2018.

W planach jest udostępnienie Twórcom na swoich stronach, dedykowanych serwisów tylko z ich fotografiami. Ambicją zespołu jest, aby większość polskich fotografów zarabiających na swojej pasji korzystała w internecie z rozwiązań oferowanych przez WydrukujFotografie.pl.