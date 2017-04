Co warto zobaczyć na Targach Film Video Foto w Łodzi

W dniach 6-8 kwietnia b.r. odbędzie się w Łodzi już dwudziesta edycja targów branży fotograficznej, audio i video – Film Video Foto. Na imprezie tradycyjnie nie zabraknie firmy Epson, lidera nowatorskich rozwiązań druku i wizualizacji z ofertą profesjonalnych rozwiązań cenionych przez fachowców. Na stoisku numer 39 każdy z odwiedzających będzie mógł przekonać się o tym, jak sprawdzają się urządzenia z logo tej firmy w zakresie profesjonalnego druku wielkoformatowego oraz fotograficznego.



Fachowcy z Epson z dumą prezentować będą paletę rozwiązań dla studiów fotograficznych i drukarni, w tym modele zaawansowanych drukarek fotograficznych do dedykowanych zastosowań (m.in. druk cz-b, fotografia portretowa, etc.): SureColor SC-P800, SureColor SC-P600, SureColor SC-P400.

Firmy drukujące oznakowania na tkaninach docenią sublimacyjną drukarkę LFP SureColor SC-F6200, która umożliwia łatwe drukowanie flag czy bannerów, które przy zachowaniu wysokiej klasy i doskonałych kolorów są odporne na czynniki atmosferyczne.

Suchy minilab SureLab SL-D700 z kolei, jest świetną ofertą dla studiów fotograficznych stawiających na jakość. Jest to pierwsza 6-kolorowa, kompaktowa drukarka Epson wykorzystująca technologię atramentową do produkcyjnego druku zdjęć.

Ozdobą stoiska będą prezentowane premierowo urządzenia SureColor SC-P10000 oraz SureColor SC-P5000. Pierwsze z nich to 44-calowa maszyna produkcyjna wyposażona w zestaw 10 kolorowych tuszów Epson UltraChrome Pro. Czarne tusze wysokiej gęstości, w wersji fotograficznej i matowej, pozwalają uzyskać odpowiednią głębię czerni. Technologia kropli o zmiennej wielkości i tusz K4 zapewniają lepszą gradację koloru i redukują ziarnistość, zaś narzędzie do kalibracji kolorów pozwala na wierne odwzorowanie barw bez inwestowania w dodatkowe urządzenie.

SureColor SC-P5000 to 17. calowa drukarka opracowana z myślą o wydrukach próbnych, reprodukcjach dzieł sztuki i druku fotografii. Jest dostępna z zestawem atramentów zawierającym kolor fioletowy lub jasny jasnoszary, co pozwala jej uzyskać idealne odwzorowanie nawet do 99% kolorów z palety Pantone Solid Coated Colours.

"Jak co roku oferta Epsona na Film Video Foto pokazuje zaawansowany poziom naszych technologii, w tym głowicy Micro Piezo czy tuszów UltraChrome, które w poszczególnych urządzeniach są adaptowane, tak, by zapewnić jak najlepsze rezultaty dla danym zastosowań." – tłumaczy przedstawiciel Epsona Grzegorz Mencfel, Business Account Manager LFP. – "Łódzkie targi to także wyjątkowa okazja do zaprezentowania szerszej publiczności najnowszych trendów w branży druku fotograficznego w postaci realnie działających urządzeń, co jest znacznie bardziej przekonujące, niż nawet najlepsza prezentacja w Power Poincie czy folder."

Tradycyjnie, poza testami sprzętu i konsultacjami z ekspertami Epson, goście będą mieć okazję składać zamówienia na sprzęt, w ramach promocyjnych ofert przygotowanych specjalnie na to wydarzenie.