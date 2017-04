Nowe narzędzie LiveSketch firmy Corel, bazujące na sieci neuronowej, inteligentnie interpretuje pociągnięcia ręki projektanta. Jak przekonuje producent: Zapomnij o technologii i daj się ponieść kreatywności.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2017 to najnowsza wersja flagowego oprogramowania graficznego firmy Corel. Narzędzie LiveSketch w inteligentny sposób interpretuje, dostosowuje i łączy odręczne pociągnięcia z istniejącymi krzywymi wektorowymi, ułatwiając szkicowanie i rysowanie bezpośrednio na urządzeniu obsługującym rysik. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2017 — zaprojektowany specjalnie na potrzeby systemu Windows — zawiera również nowe ulepszenia toku pracy. Pozwala korzystać z zaawansowanych urządzeń obsługiwanych rysikiem i dotykiem, kontrolera Microsoft Surface oraz monitorów Ultra HD 5K.

"Od samego początku oprogramowanie do projektowania grafiki wektorowej zmusza artystów do pracy w środowisku zdominowanym przez matematykę. Gdy zaczynamy myśleć w kategoriach kształtów geometrycznych, polilinii i krzywych Beziera, można odnieść wrażenie, że proces projektowania ma niewiele do czynienia z kreatywnością — prostą radością szkicowania", wyjaśnia Gérard Métrailler, Vice President of Global Products w firmie Corel. "Wykorzystując najnowsze rozwiązania zastosowane w sprzęcie z systemem Windows, a także możliwości z dziedziny uczenia maszynowego, nowe narzędzie LiveSketch w pakiecie CorelDRAW 2017, po raz pierwszy pozwala opracowywać grafiki wektorowe w sposób odzwierciedlający rysowanie na papierze. W efekcie w tym nowym, kreatywnym środowisku można zapomnieć o technologii".