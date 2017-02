Córka z mamą wcielają się z w postacie z bajek. Zdjęcia lepsze od oryginałów?

Siedmioletnia Layla z natury jest nieśmiałym dzieckiem, ale nie wtedy, gdy staje przed obiektywem mamy w kostiumach postaci z bajek. Każda z sesja to niezwykłe przeżycie dla małej dziewczynki, które pozwala jej budować pewność siebie. Podczas gdy Layla uwielbia wcielać się w postacie księżniczek Disneya, jej fotografująca mama zdecydowanie woli czarne charaktery.



Pomysł na serię zdjęć zrodził się dwa lata temu, kiedy Camillia Courts, z zawodu fotograf, zabrała córkę do Disneylandu, gdzie dziewczynka dostała sukienkę bajkowej bohaterki. Ich pierwsze zdjęcie okazało się strzałem w dziesiątkę i od tamtego momentu regularnie powstają nowe rewelacyjne ujęcia, a internetowa publiczność rośnie z każdym dniem.

