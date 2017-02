Cosina potwierdza pracę nad trzema obiektywami Voigtländer z bagnetem Sony E

Tuż przed japońskimi targami CP+ znany niezależny producent optyki potwierdził, że są prowadzone prace nad trzema obiektywami manualnymi dla systemu bezlustrowego Sony E. Szkła te, opatrzone legendarną marką Voigtländer, to wysokiej jakości konstrukcje, z których jedna była już zapowiadana na ubiegłorocznych targach Photokina. Z doniesień prasowych można wywnioskować, że szykują się niezłe hity.

Zapowiadane obiektywy Cosina Voigtländer łączy w zasadzie tylko marka, system, dla którego są przeznaczone, oraz fakt, że są to szkła manualne z – i tu pewna niespodzianka – kompletem styków i chipem zapewniającym pełną współpracę z systemem Sony E, w tym także prawidłowe działanie systemów pomocniczych aparatu, takich jak stabilizacja obrazu czy automatyczne powiększanie fragmentu kadru podczas ostrzenia.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem