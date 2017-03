Cyfrowe łączenie zdjęć może być sztuką - fantastyczne kolaże tureckiego artysty

Cyfrowy artysta Hüseyin Şahin ma niewątpliwie ogromny talent do łączenia zdjęć w taki sposób, aby powstały nowe fantastyczne światy. Jego cyfrowe obrazy to połączenie wrażliwości, zamiłowania do przyrody i oczywiście kreatywności z biegłością w posługiwaniu się programami graficznymi.

Opanowanie umiejętności posługiwania się chociażby Phootshopem jest dostępne dla każdego, pozostaje tylko wytrwałość i odpowiednia ilość czasu. Mówi się, że 10 000 godzin treningu wystarczy do osiągnięcia biegłości w każdej złożonej dziedzinie. Jeżeli wobec tego zapragniecie tworzyć cyfrowe obrazy, opanowanie warsztatu jest w zasięgu ręki. Ale skąd czerpać pomysły i inspirację? Z pomocą przychodzi nam fotograf George Barr: "Zaczynam od przytoczenia poglądu, że powinieneś być podekscytowany obiektem – jeśli Ty nie odczuwasz względem niego żadnych emocji, jak ktokolwiek inny może emocjonalnie reagować na Twoją fotografię? Na przykład czy ktoś, kto uważa, że gra w piłkę jest nudna, może zrobić świetne futbolowe zdjęcie? Czy fotograf oddelegowany do fotografowania pojedynku bokserów, a równocześnie uważający ten sport za odrażający, wciąż będzie w stanie zrobić zdjęcie bokserskiego meczu pobudzające wyobraźnię?