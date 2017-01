Cytat dnia dla fotografa

Każdy, kto ma telefon komórkowy może być teraz fotografem. To niesamowite czasy, ale nie uważam, żeby jakość zdjęć rosła. Coraz szybciej, coraz więcej, dla mnie niestety oznacza coraz gorzej. Ilość fotografii, która teraz powstaje co minutę z pewnością jest oszałamiająca, jednak prawdopodobieństwo powstanie dobrych ujęć nie rośnie wraz z ich ilością. Dobra fotografia to taka, której nie da się powtórzyć. To tylko moja opinia, a inni na pewno nie muszą się z nią zgodzić.

