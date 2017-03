Cytat dnia dla fotografa

Musisz bez przerwy fotografować. Jeśli przyjrzysz się najlepszym – zarówno sportowcom, jak i fotografom – oni robią to, co robią, przez cały czas. Ja zawsze jestem w pracy i fotografuję lub planuję zdjęcia. Jeśli naprawdę chcesz być w czymś dobry, musisz się temu oddać. Czasami trzeba się napracować, żeby zrobić zdjęcie. Innym razem wystarczy obserwować i być przygotowanym do przyciskania migawki w tych kliku chwilach, gdy wszystko jest po prostu idealne, a Ty czujesz, że to jest to. Zdarza mi się jednak, że robię zdjęcie przez godzinę, zanim dojdzie do tego momentu. Szczęście sprzyja przygotowanym.

