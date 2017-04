Cytat dnia dla fotografa

Sztuka fotografii zawsze opierała się na technice. Czas naświetlania, przysłona, wywoływania, odczynniki i współczynniki kontrastu, prześladowały miłośników fotografii tradycyjnej od samego początku. Nie inaczej jest w przypadku fotografii cyfrowej. Nadrzędzie zgromadzone w programach do obróbki zdjęć pomagają zdolnemu fotografowi poprowadzić wzrok odbiorcy po kolejnych warstwach kompozycji i zaakcentować ich hierarchię, tym samym nadając zdjęciu plastyczność i głębię.

Podobnie jak wszystkie inne nowe technologie, fotografia cyfrowa z czasem rozwija się i zmienia. Pojawiają się nowe narzędzia, dzięki którym robienie cyfrowych zdjęć będzie jeszcze łatwiejsze, a same zdjęcie – jeszcze doskonalsze. Jeśli chcesz wydobyć z fotografii cyfrowej maksimum możliwości, powinieneś opanować umiejętność posługiwania się narzędziami i programami, które dostępne są już dziś. Ułatwią Ci one zrealizowanie zamierzeń, uporządkowanie pracy i uzyskanie znakomitej jakości wydruków, którymi będziesz mógł podzielić się z innymi.

