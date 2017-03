Czarno-białe czy kolorowe?

Bywają sytuacje, w których zastanawiamy się, czy lepiej będzie opublikować zdjęcie w postaci kolorowej czy czarno-białej. Często fotografia czarno-biała uważana jest za bardziej artystyczną i "szlachetniejszą" formę prezentacji nieruchomego obrazu. Niezależnie od słuszności takiego twierdzenia należy przyznać, że zdjęcia pozbawione barw w sposób umiejętny pozwalają przyciągnąć uwagę oglądających na bardzo długo.

Generalnie można przyjąć dwie drogi postępowania: wykonujemy zdjęcie od razu z myślą o zamianie go na postać czarno-białą lub dokonujemy takiej konwersji wówczas, gdy uznamy że jest ku temu słuszny powód, np. znaczne zaszumienie obrazu (po zamianie na czerń i biel, cyfrowy szum upodabnia się do eleganckiego "klasycznego" ziarna), źle dobrane kolory (wielu mistrzów fotografii twierdzi, że zdjęcie należy wykonywać w czerni i bieli tylko wówczas, gdy kolory utrudniają jego odbiór) oraz bardzo wysoki kontrast obrazu (przepalenia i niedoświetlenia, które źle wyglądają w kolorze, mogą się dobrze prezentować na zdjęciu czarno-białym).

