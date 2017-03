Czarno-białe zdjęcia aktorów filmu Moonlight w bieliźnie Calvina Kleina

Projektant domu mody Calvin Klein, Raf Simons, do nowej kampanii bielizny zaangażował aktorów "Moonlight", tegorocznego najlepszego filmu według Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym najlepszego aktora drugoplanowego Mahershalę Alego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sesja została zrealizowana przed oscarową galą, a same zdjęcia zostały opublikowane dzień po werdykcie Akademii. Ciekawe, czy w sesjach zdjęciowych w bieliźnie Calvina Kleina wzięli udział wszyscy pretendenci do Oskarów, tak na wszelki wypadek, czy też pomysłodawca kampanii miał zwyczajnie szczęście. Na świetnych czarno-białych zdjęciach zobaczymy także Ashtona Sandersa, Trevante Rhodesa i Alexa Hibberta. Za obiektywem stanął belgijski fotograf Willy Vanderperre.

Jak wielu innych uznanych fotografów mody, Willy Vanderperre swoją artystyczną karierę rozpoczął od studiowania mody. Jednak okazał się zbyt niecierpliwy – czas od pomysłu, przez szkic, produkcję, do powstania fizycznego ubrania był dla niego zdecydowanie za długi. Vanderperre potrzebował bardziej bezpośredniego środka wyrazu. W tym czasie zdał sobie sprawę, że najmocniej angażuje się w tworzenie moodboards, plansz będących kolażami wykonanymi głównie ze zdjęć, których celem jest przekazanie koncepcji projektowej. Wtedy wszystko wskoczyło na swoje miejsca, a wybór fotografii okazał się najbardziej logiczną i oczywistą rzeczą na świecie.