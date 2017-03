Cztery rady dotyczące oświetlenia w portrecie, które powinnam znać, kiedy zaczęłam fotografować

Tara Lesher jest zawodową fotografką dziecięcą, która wierzy, że najważniejszym aspektem jej pracy jest opowiadanie i oglądanie świata oczami dziecka. Ostatnio podzieliła się swoimi doświadczeniami z nauki technik oświetleniowych w portrecie. "Kiedy zaczynałam swoją przygodę z fotografią, miałam wiele trudności ze światłem. Na początku często słyszałam, że najlepiej fotografować w świetle naturalnym w pochmurne dni. Jednak jeśli nie wiesz, jak zrobić to prawidłowo, efekty mogą być katastrofalne: twarze z ciemnymi cieniami, oczy bez głębi, prześwietlenia itp." – mówi Tara Lesher.

Prześwietlone, czyli inaczej przepalone zdjęcia nie nadają się do korekty. Jest to najważniejsza rzecz, o której należy pamiętać: obszary czystej bieli na zdjęciu nie zawierają żadnych informacji pozwalających na odzyskanie detali sceny, które powinny się w tych miejscach znajdować.

Osoba, którą fotografujemy zawsze powinna być najjaśniejszym obiektem fotografowanej sceny i być znacznie jaśniejsza w stosunku do innych obiektów na zdjęciu.

