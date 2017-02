Czy można ukraść pomysł na zdjęcie?

Zdjęcie nóg dziewczyny siedzącej na krawężniku podczas deszczu, autorstwa amerykańskiego fotografa Edwarda McGowana wykonane w 2011 roku, spotkało się z dużym uznaniem internetowej publiczności, a co za tym idzie - stało się bardzo popularne. Niedawno McGowan otrzymał wiadomość od znajomego fotografa, który zobaczył to samo zdjęcie na reklamach w Niemczech. Gdy autor uważnie przyjrzał się reklamie leku na infekcje dróg moczowych zauważył, że nie jest to dokładnie jego fotografia, a jej prawie identyczna kopia.

Polskie prawo autorskie dopuszcza możliwość inspiracji cudzym utworem, ale nie definiuje granic dozwolonego czerpania z twórczości innego artysty. W efekcie bardzo trudno ustalić, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna plagiat.