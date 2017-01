Daj się ocenić i oceniaj - fotografia nr 81

Cykl Daj się ocenić i oceniaj ma postawionych kilka zadań: zachęcić do konstruowania wypowiedzi na temat fotografii innych niż "lubię to" lub "bdb", zwrócić uwagę na elementy fotografii takie jak kompozycja, ekspozycja, ładunek emocjonalny oraz ma stworzyć skarbnicę wiedzy na temat tajników fotografowania. Od prawie siedmiu lat, dzięki Czytelnikom SwiatObrazu.pl wszystkie te cele są realizowane.



Oto fotografia nr 81. Jak Wam się podoba?

Aby dodać zdjęcie do cyklu "Daj się ocenić i oceniaj", należy umieścić swoją fotografię w Galerii Internetowej SwiatObrazu.pl. W tym celu należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, dodać zdjęcie do wybranej kategorii w profilu użytkownika, a następnie kliknąć przycisk "Daj się ocenić i oceniaj", który znajduje się nad każdym zdjęciem.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem