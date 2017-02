Daj się ocenić i oceniaj - fotografia nr 82

"Miłość niejedno ma imię" – to banalne stwierdzenie może spędzać sen z oczu każdego fotografa. Uczucia i emocje to szczególnie wdzięczny, ale również trudny temat zdjęć. Pragnący je uwiecznić fotograf, nie mając przed sobą wizualnego, materialnego tematu, zmuszony jest posługiwać się aluzjami, symbolami i alegoriami. W cyklu Daj się ocenić i oceniaj prezentujemy fotografię nr 82, zatytułowaną "Miłość".

Dopóki chcemy ukazać to uczucie wyłącznie od najbardziej oczywistej, romantycznej strony, to problem w zasadzie nie istnieje i wystarczy tylko podążyć tropem utartych, dobrze zakotwiczonych w naszej kulturze schematów. Czy autorce twistedivy udało uchwycić się bliskość dwóch serc?

