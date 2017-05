Dasz Wiarę? Can You Imagine? Fotofestiwal ogłasza program

Dasz wiarę? Dasz się oszukać? Naprawdę wierzysz w to, co widzisz? Naprawdę wierzysz, że widzisz wszystko? Fotofestiwal zaprasza do rzeczywistości, w których nic nie jest oczywiste i jasne na pierwszy rzut oka. Zaprasza do wszechświatów, w których łatwo się zgubić, jeśli choć na chwilę stracisz czujność. Zaprasza na spotkanie z artystami, którzy Twoją wyobraźnię wystawią na próbę! Joan Fontcuberta, Augustin Rebetez, Noémie Goudal, Martin Kollar mówią: nie ufaj, wątp, pytaj, bądź wnikliwym i uważnym obserwatorem, nie wierz fotografii.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Joan Fontcuberta Będzie to pierwsza w Polsce tak duża prezentacja dorobku jednego z najbardziej znanych artystów, kuratorów i teoretyków fotografii. Prace Fontcuberty są prezentowane w najważniejszych światowych instytucjach sztuki. W Łodzi obejrzymy trzy projekty tego artysty: "Fauna", "Herbarium" i "Konstelacje", które w znaczący sposób wpłynęły na myślenie o współczesnej fotografii. "Herbarium" i "Konstelacje" wprowadzają w fantastyczny świat niby-botaniki i pseudoastronomii. "Fauna" jest pozornie dokumentalnym projektem o badaniach nieznanego biologa, który dokonuje odkrycia nowych gatunków zwierząt. Wąż z nogami stonogi, małpa z korpusem konia to tylko przykłady okazów "uwiecznionych" przez Fontcubertę. Wszystko to mogłoby zmienić historię nauki… gdyby było prawdą.