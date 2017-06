DJI Spark - najmniejszy dron, który reaguje na gesty

Firma DJI zaprezentowała najmniejszego, najbardziej mobilnego i najtańszego drona w swej ofercie. Bezzałogowiec został ochrzczony imieniem Spark





Spark to maleństwo, które ma pełnić rolę mobilnej kamery do filmów i zdjęć. Jego gabaryty pozwalają zmieścić statek w plecaku - to dron tej samej kategorii, co ubiegłoroczny Mavic Pro, jednak jeszcze mniejszy.