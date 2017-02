Dlaczego kobiece fotoreportaże są tak ważne w dzisiejszych czasach

Daniella Zalcman jest zawodowym fotoreporterem od 10 lat i już dawno straciła rachubę, ile razy słyszała od edytorów z gazet, że chętnie by zatrudnili kobiety, gdyby wiedzieli, gdzie je znaleźć. Postanowiła zmienić tę sytuację, tworząc platformę internetową Women Photograph, gdzie zgromadziła już profile ponad 400 fotoreporterek z 67 krajów. Jest to też próba walki z seksizmem w zawodzie, w którym rutynowo słyszy się: "Och, to jest taki duży obiektyw dla tak małej dziewczynki".

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Daniella Zalcman, mieszkająca w Londynie rozpoczęła swoją karierę w The New York Daily News, kiedy w zespole były zaledwie dwie kobiety i spore grono mężczyzn w średnim wieku. Mimo, iż sytuacja poprawiła się od tego czasu, jest jeszcze sporo pracy do wykonania. Na pytanie dlaczego tak ważne jest, aby zatrudnić żeńskich fotoreporterów, odpowiada: