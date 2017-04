Dlaczego nie robisz lepszych zdjęć? Fotograf Peter McKinnon podaje trzy powody

Niezależnie od poziomu fotograficznych umiejętności, rozwój powinien następować nieustająco. Jeśli jednak u Ciebie tak się nie dzieje, to fotograf i filmowiec Peter McKinnon przychodzi z pomocą i podaje trzy powody, dla których nie robimy lepszych zdjęć. Z pewnością może być ich więcej, ale te, które wymienia, mają sens.



W dzisiejszych czasach, jeśli chcesz być dobrym fotografem, musisz być w mediach społecznościowych, ale warto raz na jakiś czas zrobić sobie przerwę. Jeśli codziennie publikujesz zdjęcia, komentujesz dokonania innych, to może przez tydzień warto pobyć ze swoją fotograficzną pasją sam na sam.

Media społecznościowe mogą być doskonałym narzędziem do tworzenia społeczności, zdobywania klientów, znalezienia inspiracji, plenerów, scen do fotografowania. Ale mogą być także głównym źródłem zazdrości, frustracji i gadania po nic o niczym.

