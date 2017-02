Dobierz właściwą długość ogniskowej fotografując domowe zwierzaki

Od ogniskowej zależy pole widzenia aparatu, dynamika zdjęcia i w dużej mierze jego głębia ostrości. Wybór ten zależeć będzie od rozmiarów czworonoga, jego odległości od nas oraz przede wszystkim tego, co chcemy pokazać.

Ujęcia szerokokątne zarezerwujmy sobie dla dużych psów, scen dynamicznych oraz pokazania interakcji z innymi zwierzętami i opiekunami. Długości ogniskowej potocznie określane mianem standard (od 35 do ok. 70 mm w przeliczeniu na pole widzenia aparatu małoobrazkowego) pozwolą uchwycić większość średnich i większych zwierząt w całości bez potrzeby znacznego zbliżania się do nich. Oferują też obraz prezentujący się naturalnie i o ciągle jeszcze dość znacznej głębi ostrości.