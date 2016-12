Dostałeś aparat na święta... i co dalej?

Dostaliście na święta pierwszą lustrzankę czy bezlusterkowca i jesteście nieco zagubieni? Ilość nowych opcji i możliwości jest tak wielka, że nawet z pomocą instrukcji obsługi nie wiecie od czego zacząć? Zapraszamy do udziału w e-kursie "Poznaj swój aparat", który jest dostępny w całości od razu po wypełnieniu formularza i opłaceniu dostępu do materiałów. Lekcje, w postaci odrębnych e-booków pdf możesz pobierać w każdej chwili ze swojego osobistego panelu - w czasie, który chcesz przeznaczyć na naukę.

Kluczowa jest dla mnie wiedza na temat mojego aparatu - muszę znać go tak dobrze, aby zupełnie nie myśleć o tym co robię" - mówi fotograf dzikiej przyrody Paul Nicklen. To zdanie powinno towarzyszyć wszystkim, którzy skarżą się na niedostatki swojego aparatu, myśląc że to jedyna przeszkoda dla wykonywania zdjęć najwyższej jakości. Czy i Ty zrezygnowałeś z mozolnego przebijania się przez instrukcję i często przełączasz aparat na tryb automatyczny? Weź udział w e-kursie - "Poznaj swój aparat" i fotografuj jak profesjonalista. Pamiętaj, że poprawne sfotografowanie dowolnego obrazu i uzyskanie przewidywalnych rezultatów wymaga umiejętności wykraczających poza automatykę aparatu.

Sprzęt nie czyni fotografa – i ta prawda pozostaje niezmienna. Jednak nawet potencjalnie znakomity fotograf nie poradzi sobie nie znając podstawowych zasad działania aparatu, którego używa. Jednocześnie lepsza znajomość własnego sprzętu zawsze pomaga w uzyskaniu dokładnie takich zdjęć, na jakich nam zależy.

Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi aparatu nie zawsze to ułatwia. Dotyczy to zarówno sprzętu zaawansowanego jak i prostych, nieco tańszych modeli kierowanych do początkujących fotografów.

Ważne: Uczysz się wtedy, kiedy masz czas i możliwości. Tempo w jakim się uczysz zalezy tylko od Ciebie. Udostępnione do każdej lekcji testy pozwolą Ci sprawdzić i usystematyzować wiedzę, a przesłana razem z certyfikatem płyta gwarantuje Ci w przyszłości dostęp do lekcji nawet w przypadku zmiany komputera komputer lub braku dostępu do Internetu.

Uczestnicy otrzymują:

6 lekcji dostępnych do pobrania on-line (e-booki w formacie pdf)

testy sprawdzające i systematyzujące wiedzę

Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują:

Certyfikat ukończenia e-kursu i płytę CD zawierającą materiały

Cena: 79 zł (w tym 23% podatku VAT)

Szczegółowy program e-kursu

Lekcja 1 Lustrzanki i bezlusterkowce: ważna i nie jedyna część wyposażenia fotografa

Zalety i wady lustrzanek oraz bezlusterkowców, a także podstawowe cechy odróżniające te dwa typy aparatów

Rola optyki w zestawie DLSR lub bezlusterkowym

Budowa aparatów z wymienną optyką i zasady ich działania

Lekcja 2

Głębia ostrości – podstawy zagadnienia

Ręczne i automatyczne ustawianie ostrości i tryby pracy autofokusu.

Główne tryby pracy zaawansowanego aparatu fotograficznego – sterowanie ekspozycją

Pomiar światła – zasada działania i rodzaje mechanizmów określania właściwej ekspozycji zdjęć

Balansowanie bieli automatyczne i manualne

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 3

Tryby pracy migawki i jej zdalne wyzwalanie

Fotografowanie zdalne – ważne i niedoceniane funkcje

Lampa błyskowa, lampy zewnętrzne, zdalne sterowanie błyskiem i czas synchronizacji

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 4

Profile obrazu i programy tematyczne – czym się różnią?

Tryby zapisu zdjęć – JPEG, TIFF, RAW

Stabilizacja obrazu w matrycy i obiektywie – zastosowanie, zalety i ograniczenia

Histogram i pokazywanie obszarów prześwietlonych

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 5

Wpływ elementów sterujących ekspozycją na wygląd zdjęć

Banki ustawień jako sposób personalizacji aparatu

Tryb Live View – jego zalety i ograniczenia; wizjer cyfrowy kontra wizjer optyczny

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 6