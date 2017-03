Dostrzeż głębię i zgarnij nagrody - Ogólnopolski Studencki Konkurs Fotograficzny

To już 8. edycja konkursu, w którym studenci, zajmujący się amatorsko fotografią mogą zawalczyć o atrakcyjne nagrody. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 7 kwietnia. SwiatObrazu.pl objął konkurs patronatem medialnym.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury konkursowe, w którego skład wejdą wybitni fotografowie i specjaliści w tej dziedzinie. Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:

Kategoria I: POSTACIE W MIGAWCE - human story: portrety osób znanych i nieznanych, grupy społeczne, sylwetki.

Zobaczyć postać pod każdą postacią - oto istota tej kategorii. Pokazać człowieka, jakim nikt go nie widział - to klucz do sukcesu. Każda chwila jest dobra, by ujrzeć niezwykłość drugiej osoby. Ciekawość dziecka i wrażliwość artysty niech zostaną wyzwolone migawką.