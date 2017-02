Dramatyczny efekt barwnego, burzowego nieba jako tła dla budynków, placów i ulic

Przykładem jest ultraszerokokątne ujęcie, przedstawiające krakowski Rynek Główny. Jednym z głównych elementów na tym zdjęciu (bardzo ważnym dla wszystkich tego typu ujęć) jest zajmujące znaczną część kadru niebo. Jak dobrze wiemy, niebo może stanowić znakomite urozmaicenie zdjęcia, niestety może też je wizualnie osłabić, gdy nie prezentuje się zbyt ciekawie. Zanim jednak dany kadr uznamy za nieciekawy z powodu mało zróżnicowanego nieba, przekonajmy się, co możemy z takiej fotografii uzyskać przy użyciu technik HDRI.

Środowiskiem roboczym wykorzystanym przy omawianiu przykładu będzie Photomatix Pro. Po otwarciu pojedynczego pliku w formacie RAW w Photomatiksie program prosi nas o podanie pewnych wstępnych informacji, z których najważniejsza jest temperatura barwowa zdjęcia, czyli opcja White Balance. W tym przypadku ustawiona została ona na światło dzienne (ang. Daylight), czyli temperaturę barwową 5500 Kelwinów.

Krakowski Rynek Główny widziany z perspektywy obiektywu o ogniskowej 13 mm prezentuje się bardzo interesująco. Niestety oświetlenie tej sceny nie zachwyca, za co winę ponoszą do spółki pogoda i pora dnia. Naszym zadaniem będzie sprawdzić, co z tej sceny uda się wyciągnąć za pomocą technik HDRI. (Fot. Marcin Woźniak)