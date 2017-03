Drukarka atramentowa A3 o wydajności 100 stron na minutę - Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 i WF-C17590

WorkForce Enterprise to nowa generacja super szybkich, wydajnych biznesowych drukarek atramentowych Epson. Ta drukująca z prędkością 100 stron na minutę biurowa kolorowa drukarka A3 zapewnia korzyści ekologiczne, które może zaoferować tylko technologia atramentowa. To energooszczędne rozwiązanie, dostępne w tej samej cenie co urządzenia laserowe, zużywa o wiele mniej materiałów eksploatacyjnych.

Aby podnieść jakość swoich drukarek, Epson wyposażył je w szereg technologicznych innowacji, włączając w to samonaprawiającą się głowicę drukującą, aby wyeliminować wady wydruku oraz elektrostatyczny pas transferowy, który pozwala zachować wysoką jakość druku przy jego dużej prędkości. Co więcej, ta nowa technologia oznacza radykalną zmianę w zakresie ochrony środowiska, wydajnie ograniczając zużycie energii aż o 96 % w porównaniu do drukarek laserowych [1] o tej samej prędkości, bez konieczności specjalistycznego zasilania w materiały eksploatacyjne. “Seria WorkForce Enterprise ogranicza negatywny wpływ druku na środowisko poprzez gwarancję energooszczędnego rozwiązania, jednocześnie zapewniając imponująco szybki druk w wysokiej jakości. Seria ta zawiera o wiele mniej części, niż jej laserowy odpowiednik MFD, i gwarantuje większą niezawodność oraz znacząco ogranicza czas przestojów w pracy drukarki" - mówi Robert Reszkowski, Business Sales Manager w Epson Europe.