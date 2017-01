Drukarka Epson SureColor SC-P5000 odwzorowuje 99% palety Pantone

Firma Epson wprowadza na rynek 17. calową drukarkę SureColor SC-P5000. Opracowana z myślą o wydrukach próbnych, reprodukcjach dzieł sztuki i druku fotografii jest dostępna z zestawem atramentów zawierającym kolor fioletowy lub jasny jasnoszary, zapewnia niemal idealne odwzorowanie nawet do 99% kolorów z palety Pantone Solid Coated Colours

"Wszyscy użytkownicy - projektanci, artyści, fotografowie - chcą tylko jednego: precyzyjnego odwzorowania kolorów. Wyjątkowo dokładny model SC-P5000 pozwala drukować bez żadnych obaw, z całkowitą pewnością, że kolory będą idealnie odwzorowane na gotowym wydruku. Aby uzyskać takie efekty, nie trzeba nawet być specjalistą - drukarka SC-P5000 jest niezwykle łatwa do skonfigurowania i używania, a ponadto charakteryzuje się wyjątkowo wysoką niezawodnością" - wyjaśnia Grzegorz Mencfel, Business Account Manager - LFP.

Drukarkę SureColor SC-P5000 zaprojektowano z myślą o zastąpieniu popularnego urządzenia Stylus Pro 4900 i uzupełnieniu linii SureColor z atramentami HDX, do której należą też drukarki SC-P7000 (24-calowa) i SC-P9000 (44-calowa). Dostępne są dwie wersje drukarki SureColor SC-P5000: pierwsza, z zestawem atramentów obejmującym kolor fioletowy, jest przeznaczona dla twórców reklam, producentów i projektantów do tworzenia wydruków próbnych, aby zagwarantować właściwą kolorystykę opakowań, materiałów marketingowych i barw firmowych; druga, z kolorem jasnym jasnoszarym, świetnie nadaje się dla profesjonalnych fotografów i artystów, którzy chcą dokładnie odwzorowywać detale, kolory i kontrast oryginalnych prac.

