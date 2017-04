Dusze w obiektywie duńskiego fotografa

"...Twarze wyłaniają się z bieli jak z nieskończoności. Odprężone, łagodne, świetliste, otwarte, twarze ludzi w różnym wieku, różnej płci. Ci ludzie spokojnie patrzą na nas i pozwalają, byśmy na nich patrzyli. Patrzą w sposób szczególny, łączący godność z łagodnością i niezmierzoną głębię z przystępnością. Ich patrzenie prosto w oczy nie peszy; są akceptujący i otwarci. Nie spoglądają ani przenikliwie, ani oceniająco – więc i my łatwiej możemy się otworzyć. Patrząc na te fotografie czuję, że zmienia się moje patrzenie, że zaczynam patrzeć spokojniej, łagodniej, mniej krytycznie, akceptująco, uważniej – i widzieć trochę lepiej, trochę więcej i głębiej...



Sztuka duńskiego fotografa najpierw przemówiła do moich uczuć, ale już po chwili zastanawiam się: do kogo należą te twarze? Kim są ci ludzie? Skąd ta jasność w ich oczach, które nie tylko patrzą, ale zdają się widzieć? Kim jest fotograf, autor tych niezwykłych zdjęć – i jak one powstały?" - Mariusz Orski, Galeria Studio, Warszawa

Odpowiedzi udziela sam artysta w przedmowie do albumu Souls. Jako niespełna trzydziestoletni, wzięty fotograf, pracujący dla magazynów, agencji reklamowych i studiów nagraniowych, znalazł się w Indiach, w Radżastanie, i dotarł na szczyt góry Abu. "Wszedłem przez bramę Uniwersytetu Duchowego Brahma Kumaris, pokrytą obfitością jasnoczerwonych kwiatów. W odległym zakątku dziedzińca zobaczyłem starszego, ubranego na biało mężczyznę, który właśnie doświadczał złotych promieni słońca zalewających cały dziedziniec. Podszedłem do niego. Popatrzył na mnie z łagodnym uśmiechem. W jego oczach poczułem wieczność. Poczułem niezwykłe wibracje świetlistej energii pośrodku czoła, pomiędzy brwiami, a moje ciało stało się tak lekkie, jakbym nic nie ważył. To doświadczenie całkowicie mną zawładnęło. Mężczyzna kiwnął głową jakby mówił, że wie, czego w tym momencie doświadczam.