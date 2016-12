Dwa bliźniacze obiektywy Rokinon 20 mm dla fotografów i filmowców

Amerykańska marka Rokinon powiększyła swoją ofertę o dwa obiektywy przeznaczone dla aparatów z matrycami małoobrazkowymi i mniejszymi. Są to bliźniacze konstrukcje – fotograficzna i filmowa – o ogniskowej wynoszącej 20 mm. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie są to konstrukcje zupełnie nowe, a jedynie tzw. rebrandy szkieł, które koreański Samyang ma w ofercie już od kilku miesięcy.

Rokinon to amerykańska marka fotograficzna o prawie 40-letniej tradycji, czym jej przedstawiciele lubią się szczycić. Ze zrozumiałych względów znacznie mniej chętnie przyznają się oni do tego, że obecnie stanowi ona własność koreańskiej firmy Samyang Optics Company Limited i wiele z obiektywów w ofercie Rokinona to klony doskonale znanych nam Samyangów. Choć nie jest to nigdzie powiedziane wprost, to wszystko wskazuje na to, że dwa nowe modele Rokinon Digital Photo 20mm F1.8 i Rokinon Cine DS 20mm T1.9 są właśnie takimi klonami obiektywów Samyang 20mm f/1.8 oraz Samyang 20mm T/1.9, które mieliśmy przyjemność przedstawiać wam w sierpniu tego roku.