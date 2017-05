Dwa nowe obiektywy szerokokątne dla bezlusterkowców Sony

Firma Sony zaprezentowała właśnie dwa obiektywy przeznaczone do współpracy z aparatami systemu Sony E, w tym również modelami formatu 35 mm. Są to wysokiej jakości jasne szkła szerokokątne przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników: FE 16–35 mm F2.8 GM oraz FE 12–24 mm F4 G. Modele te wypełniają istniejącą do tej pory lukę w ofercie profesjonalnej optyki zmiennoogniskowej dla tego systemu.

Nowościami w ofercie Sony są zmiennoogniskowy obiektyw szerokokątny o dużym otworze przysłony FE 16–35 mm F2.8 GM (model SEL1635GM) oraz zmiennoogniskowy obiektyw superszerokokątny FE 12–24 mm F4 G (model SEL1224G). Według materiałów producenta model SEL1635GM cechuje się bardzo wysoką rozdzielczością i pięknym wyglądem nieostrych fragmentów obrazu, będącymi znakami rozpoznawczymi flagowej serii Sony G Master. Pokrywa ogniskowe z zakresu od 16 do 35 mm —przydatnego przy fotografowaniu krajobrazów, scenerii miejskich, portretów itp.