Dwa tygodnie na zgłoszenie prac do Grand Press Photo 2017

Tylko do 4 kwietnia br. można zgłaszać zdjęcia i fotoreportaże do konkursu Grand Press Photo 2017. Oceniane będą zdjęcia wykonane między 1 kwietnia 2016 roku a 31 marca 2017 roku. Prace do Grand Press Photo 2017 redakcja „Press” przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną.

Równocześnie trwa konkurs Photo Book na najlepsze książki fotograficzne wydane po raz pierwszy w 2016 roku - termin nadsyłania mija także 4 kwietnia.