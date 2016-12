Dyfuzor światła błyskowego z balonika? Genialne!

Istnieje wiele "domowych" patentów na zmiękczenie i rozproszenie niekorzystnej wiązki światła emitowanej przez lampę błyskową wbudowaną w aparat fotograficzny. Jedno z najciekawszych rozwiązań zaproponowali dwaj Rosjanie publikujący w internecie porady fotograficzne pod szyldem Koldunov Brothers. Zakłada on wykorzystanie zwyczajnego balonika i w porównaniu z innymi podobnymi rozwiązaniami ma wiele zalet. Przekonajcie się sami!

O tym, że światło wbudowanej lampy błyskowej jest z perspektywy fotografa czymś absolutnie koszmarnym wie chyba każdy. Jeżeli jednak nie mamy pod ręką zewnętrznego flesza z ruchomą głowicą, a warunki oświetleniowe sceny nie nastrajają do fotografowania ze światłem zastanym, to cóż nam pozostaje? Wypuszczamy "błyskawkę" i zaciskając zęby robimy zdjęcie wiedząc, że cały front sceny zostanie zalany jaskrawym, płaskim światłem, tło będzie ciemne, a fotografowane osoby dorobią się czerwonych oczu. Albo nie robimy zdjęć wcale.

