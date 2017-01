Dynamika Miasta w obiektywie Tomasza Sobeckiego

"Pierwsze fotografie z cyklu, który później został nazwany Dynamika Miasta, powstały w czerwcu 2014 roku w Sydney. Wcześniej wielokrotnie prezentowałem zarówno miasta polskie, jak i zagraniczne w postaci serii fotografii, starając się poszukiwać coraz to nowszej formy. W założeniach tych poszukiwań formalnych było uchwycenie różnorodności poznawanych miast oraz próba wykreowania za pomocą obrazu fotograficznego istoty każdego z nich. Potrzebą chwili stało się zaprezentowanie poprzez obraz fotograficzny natłoku wrażeń dotyczących poznawanych organizmów miejskich z silnie oddziałującą na autora ich skomplikowaną strukturą urbanistyczną, socjologiczną i kulturową, osadzoną w różnych warunkach geograficznych" - mówi fotograf.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem