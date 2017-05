Dzień z perspektywy mamy i dziecka - wzruszający minutowy film

Esther Anderson z okazji zbliżającego się Dnia Mamy stworzyła wzruszający film, aby przypomnieć wszystkim, że każda mama, borykająca się z codziennymi obowiązkami, zawsze pozostaje najlepszą i najważniejszą osobą w życiu dzieci. W końcu często mówi się o rodzicielstwie, że dni co prawda wydają się długie, ale lata krótkie.

Anderson bardzo sprawnie przedstawiła jeden zwykły dzień z życia mamy z dwójką małych dzieci. W pierwszej części krótkiego filmu widzimy zwykłe czynności z perspektywy emocji mamy, a w drugiej części te same wydarzenia relacjonuje dziecko. Zamysłem Anderson było podkreślenie, że nawet momenty które rodzice mogą określić jako frustrujące, nie muszą pozostać takimi w oczach dziecka.

