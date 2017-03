Dziewczyny w nieskrępowanej sesji zdjęciowej Mario Sorrenti

Mario Sorrenti jest autorem sesji zdjęciowej opublikowanej na łamach marcowego wydania magazynu Interview. Przed obiektywem stanęły młode i szczupłe dziewczyny, fotografowane w mieszkaniach, sprawiające wrażenie uchwyconych w przypadkowych i naturalnych momentach. Dziewczyny te, mimo erotycznych konotacji, mają stanowić pochwałę niepohamowanej radości z własnej cielesności, braku krępującego wstydu.

Choć wiele z modelek sprawia wrażenie bardzo młodych, a na zdjęciach wyglądają i zachowują się jak nastolatki, to oczywiście tak naprawdę wszystkie są pełnoletnie. Na prezentowanych zdjęciach widnieją Yasmin Wijnaldum, Natalie Westling, Vittoria Ceretti, Jessie Bloemendaal, Selena Forrest, Kris Grikaite, Camille Hurel, Kiki Willems, Alicia Burke, Sara Grace, Emm Arruda, Teddy Quinlivan, Alice Metza i Sora Choi.

