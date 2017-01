Efekt zmniejszonego nasycenia barw

Ten trik można uzyskać zarówno w Camera Raw (jest to składnik Photoshopa i Photoshopa Elements), jak i w module Develop (przetwarzanie) Lightrooma (oba narzędzia są wyposażone w te same suwaki, o tym samym działaniu, ułożone w podobnej kolejności). Do uzyskania tego rodzaju efektu wystarczy zmienić położenie trzech suwaków.

1. Najpierw przesuń suwak Vibrance (jaskrawość) w lewą stronę, aby zmniejszyć nasycenie kolorów. Nie umiem podać jednej, uniwersalnej wartości, na jaką trzeba ustawić ten suwak; wszystko zależy od zdjęcia. Po prostu przeciągając go, przyjrzyj się fotografi i, a gdy uda Ci się uzyskać oczekiwany efekt, pozostaw suwak w danym miejscu.