Egipski fotograf wykonuje zdjęcia dzikich zwierząt w domu

Egipski fotograf Amr Elshamy w swoim portfolio ma podwodne fotografie, przedstawiające wieloryby i delfiny.W jego zbiorach znajdują się także kadry z koła podbiegunowego, z niedźwiedzimi polarnymi i fokami w rolach głównych. Ale to, co odróżnia jego fotografie dzikiej przyrody od większości innych to fakt, że wszystkie ujęcia powstały u Amra - w pokoju na stole.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

"Moim największym marzeniem jest podróżować po świecie z aparatem i robić zdjęcia dzikiej przyrody, takie jak publikuje National Geographic" – mówi fotograf. A do czasu, kiedy będzie mógł zrealizować swoje marzenie Amr Elshamy postanowił fotografować dziką przyrodę u siebie w domu. W tym celu wykorzystał realistyczne zabawki chińskiej firmy MOJO i domowe studio fotograficzne.