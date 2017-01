Ekologiczne plotery solwentowe OKI

Druk eko-solwentowy to propozycja dla tych, którzy drukują wiele projektów wielkoformatowych i cenią sobie niski koszt, bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska. W ofercie OKI znajdują się trzy rodziny ploterów do druku wielkoformatowego z użyciem tuszy eko-solwentowych.

Druk solwentowy to rodzaj druku atramentowego. Przewagą pracy przy użyciu atramentów solwentowych są koszty (znacznie niższe niż przy użyciu zwykłych tuszy, a także brak konieczności laminowania z uwagi na wysoką odporność na czynniki atmosferyczne), szerszy zakres powierzchni do druku (można ich używać na podłożach z zawartością plastiku, czyli banerach, siatkach, flagach, foliach) oraz trwałość (szczególnie na nośnikach umieszczonych na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni). Minusem jest szkodliwość dla środowiska i ludzi oraz niższa jakość i precyzja wydruku.

Druk eko-solwentowy to rozwinięcie idei druku solwentowego. Atrament tego rodzaju został pozbawiony szkodliwych związków chemicznych. Jest zatem bezpieczniejszy dla środowiska i ludzi: można go np. stosować do wydruków umieszczanych wewnątrz budynków, ponieważ nie wydziela przykrego zapachu. Pozbycie się szkodliwych związków zwiększyło również jakość wydruku, zmniejszyło jednak odporność na warunki atmosferyczne. Stąd projekty wykonane w tej technologii trafiają raczej do wnętrz i wielkich powierzchni zamkniętych typu lotniska lub galerie handlowe. Mogą oczywiście być używane również na zewnątrz, ale w tym przypadku jest to raczej użycie sezonowe, sporadyczne. Trzeba się liczyć, że po dwóch-trzech latach konieczne będzie wykonanie nowego wydruku.