Emocje u naszych najbliższych krewnych - cykl czarno-białych portretów inHUMAN Pawła Bogumiła

Cykl czarno-białych portretów inHUMAN autorstwa Pawła Bogumiła to nie tylko prezentacja całej gamy niezwykłych emocji i postaw społecznych ukazywanych przez małpy człekokształtne, ale także refleksja nad ich człowieczeństwem i granicą pomiędzy światem ludzi i zwierząt. Przyczynkiem do powstania cyklu była przypadkowa wizyta fotografa w berlińskim ogrodzie zoologicznym.

Odwiedzając ponad piętnaście ogrodów zoologicznych w Europie fotograf udokumentował poszczególne grymasy, gesty i emocje małp człekokształtnych – gniew, wrogość, strach, znudzenie, radość, a także te niejednoznaczne jak duma zmieszana z nostalgią, które wydawać by się mogły zarezerwowane jedynie dla ludzi.

"Fenomen, który stał się punktem wyjścia dla mojego projektu nosił imię Ivo i był gorylem zamieszkującym berlińskie zoo. Ivo zachowywał się nietypowo […] W jego działaniu wyraźnie widać było planowanie i realizowanie zamierzeń. Na twarzy rysowała się radość i zadowolenie – stany psychiczne związane z emocjami, których nie spodziewałem się spotkać u żadnych żywych organizmów z wyjątkiem ludzi. Spędziłem wówczas w zoo kilka godzin, obserwując Ivo. To spotkanie zaburzyło moje postrzeganie małp, jako istot owładniętych pierwotną zwierzęcą mechaniką. W tamtej chwili postanowiłem spróbować utrwalić na fotografiach możliwie jak najszerszy zakres emocji u naszych najbliższych krewnych – małp naczelnych" – wspomina Paweł Bogumił w rozmowie z Wojtkiem Wieteską.

