Eneloop expedition - 2100 kilometrów pieszo przez Europę w 120 dni

Podróżnicy mogą teraz zgłaszać chęć udziału w podróżniczej przygodzie swojego życia. Eneloop expedition 2100 szuka trzech dwuosobowych zespołów, które przez 120 dni przejdą z plecakiem Europę. Uczestnicy dostają akumulatory Eneloop™ jako towar wymienny, kieszonkowe produkty outdoorowe i dron w zamian za wypełnioną ciekawą treścią stronę na Facebooku. Podczas ekspedycji każdy zespół zmaga się również z wymagającymi zadaniami, za które zbiera punkty. Na finiszu czeka bowiem donacja w wysokości 21 000 euro na szczytny cel ekologiczny, a także wspaniały zestaw nagród dla każdego członka zespołu.

Podczas Eneloop expedition 2100 walczą ze sobą trzy dwuosobowe zespoły, które w ciągu 120 dni pokonują pieszo 2100 kilometrów przez Europę. Po drodze zdobywają punkty, wygrywając zadania. 23 czerwca 2017 r. każdy zespół startuje z innego kraju (Wielka Brytania, Polska i Dania), rozpoczynając swoją zieloną przygodę, czyli pieszo, z niewielkim śladem ekologicznym. Celem jest dotarcie do mety w Mediolanie 20 października 2017 r. z jak największą liczbą punktów.

