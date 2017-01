Epson zaprasza fotografów na RemaDays 2017

W dniach 15-17 lutego w Warsaw Expo Nadarzyn w Warszawie odbędzie się 13. edycja największych w Europie Środkowej międzynarodowych targów dla rynku reklamy i poligrafii – RemaDays 2017. W tym roku firma Epson po raz kolejny zaprezentuje swoje rozwiązania projektowane specjalnie pod kątem tego wymagającego rynku. Na stoisku Epson S17 znajdującym się w Hali F będzie można zapoznać się z produktami kierowanymi do producentów reklamy wielkoformatowej, wydruków fotograficznych oraz branży tekstylnej i artystycznej, a także będzie okazja zaznajomić się z ofertą w kategorii proofingu, Fine Art.

Szczególną atrakcją będzie możliwość bezpośredniego zapoznania się z prezentowaną po raz pierwszy w Polsce, 17. calową drukarką SureColor SC-P5000. Stworzona z myślą o wydrukach próbnych, reprodukcjach dzieł sztuki i druku fotografii, drukarka jest dostępna z zestawem atramentów zawierającym kolor fioletowy lub jasny jasnoszary. Dzięki temu zapewnia niemal idealne odwzorowanie nawet do 99 proc. kolorów z palety Pantone Solid Coated Colours.

