EXIF.co – hosting z nowatorskim podejściem do znakowania zdjęć

W czasach, gdy kradzieże i nadużywanie cudzej własności intelektualnej w Internecie staje się coraz większym problemem, zagadnienie ochrony publikowanych w Sieci zdjęć wiąże się z wieloma wyzwaniami. Bardzo interesujące podejście do tego tematu zaproponował nowy serwis hostingowy, EXIF.co, znajdujący się obecnie w fazie betatestów. Wiele wskazuje na to, że jest to jedno z bardziej kompleksowych rozwiązań dla fotografów w tym zakresie, a jednocześnie bardzo obiecujące – zwłaszcza dla tych, którzy chcą jedynie mieć miejsce do składowania fotografii, a nie zapisywać się do kolejnej sieci społecznościowej.

"Znak wodny może być albo nieinwazyjny dla zdjęcia, albo skuteczny" – mawia wielu fotografów obeznanych w temacie i specjalistów od zabezpieczania treści i w tym stwierdzeniu jest wiele racji. Podpis, zwłaszcza półprzezroczysty, umieszczony na zdjęciu na stałe może utrudniać odbiór zdjęcia i je psuć, albo też (gdy np. jest bardzo mały i umieszczony w samym narożniku) być łatwy do usunięcia. Nie mówiąc już o tym, że sam podpis w przypadku niewłaściwego zaprojektowania wcale nie musi ułatwiać identyfikacji autora fotografii ani też kontaktu z nim. Coraz częściej pojawiają się głosy, że tradycyjna metoda publikowania zdjęć w postaci plików JPEG po prostu wyczerpała się. Usługa EXIF.co pokazuje, że rzeczywiście coś może być na rzeczy.