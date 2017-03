Fakty i mity na temat druku atramentowego i laserowego

Podobnie jak w życiu, także w dziedzinie drukowania stereotypy i obiegowe opinie mają długie życie i potrafią zaciemnić rzeczywisty obraz. Stan faktyczny zawsze najlepiej jest ocenić powierzając badania niezależnej firmie. Firma Epson, producent znakomitych drukarek fotograficznych prezentuje analizę badań dotyczących technologii druku atramentowego i laserowego przeprowadzonych pod koniec 2016 przez instytut Buyers Laboratory LLC. Ciekawi jesteśmy zdania użytkowników drukarek na temat wyników tych badań.

FAKT: Drukarki atramentowe drukują pierwszą stronę do trzech i pół raza szybciej i wymagają o dwie trzecie krótszych czasów interwencji

FAKT: Technologia drukowania atramentowego pozwala klientom wykonać nawet cztery i pół razy więcej wydruków za pomocą dwóch nabojów na kolor w porównaniu do drukarek laserowych

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem