Fenix Digital – nowy system bezlusterkowy z Polski

Wygląda na to, że określenie "jak feniks z popiołów" można traktować całkiem dosłownie. Świadczy o tym niesamowita wręcz historia czegoś, co być może już za rok zatrzęsie całym rynkiem fotograficznym. O co chodzi? O zupełnie nowy system aparatów cyfrowych z wymienną optyką przygotowany przez grupę zapaleńców, wizjonerów i doskonałych konstruktorów z Polski! A wszystko to oparte o aparat fotograficzny, który pół wieku temu przez ładnych kilka lat był chlubą naszego kraju. Oto historia, jakiej nikt nie spodziewał się doświadczyć!

Czy słyszeliście o aparatach Fenix? W czasach stałego zagrożenia Zimną Wojną był to jeden z ciekawszych i bardziej udanych projektów technicznych realizowanych w naszym kraju, który z jednej strony nie miał znaczenia militarnego, a z drugiej (co spotkało wiele co bardziej ambitnych polskich pomysłów technicznych – np. projekty zaawansowanych samochodów) nie został po cichu ubity w zarodku przez Wielkiego Brata z Moskwy, który bardzo niechętnym okiem spoglądał na wszelkie wynalazki mogące konkurować z produktami radzieckimi. Na szczęście fotografia wydawała się wówczas zbyt mało znaczącą gałęzią przemysłu, aby objęły ją takie restrykcje. Efektem było powstanie w 1951 roku Warszawskich Zakładów Fotooptycznych (pierwotnie Warszawskich Zakładów Kinotechnicznych) z których wyszły takie popularne aparaty fotograficzne, jak Start, Druh, Ami, Alfa, czy najbardziej zaawansowany ze wszystkich Fenix.