Fenomenalne zdjęcia sygnalizatorów ulicznych niemieckiego fotografa

Nawet najbardziej przyziemne obiekty mogą zostać wykorzystane do tworzenia zdjęć, które wg popularnego dziś wśród młodzieży określenia można nazwać "epickimi". Dostrzeganie tematów w swoim najbliższym otoczeniu to jedna z tych cech, które posiadają wszyscy znakomici fotografowie. Doskonałym przykładem jest seria zdjęć Lucasa Zimmermanna, który na ulicach swojego miasta sfotografował sygnalizatory uliczne.

Fascynuje mnie obserwowanie światła we mgle. Znany przez wszystkich obiekt, o którym na co dzień nie myślmy, choć każdy kierowca wiele razy dziennie zwraca na niego uwagę, można pokazać w zupełnie nowym "świetle", dzięki wykorzystaniu prostej konfiguracji fotograficznej" – mówi fotograf.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem