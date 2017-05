Festiwal Kolorów X-Rite - cenne porady ekspertów i bezpłatna kalibracja laptopów

Współpracując z rozbudowaną siecią certyfikowanych partnerów handlowych, zespół X-Rite dostarczy wszystkim zainteresowanym szereg informacji, pozwalających na lepsze zrozumienie procesu kalibracji i skutecznego wdrożenia go do codziennej pracy. Dodatkowo nasi Coloratti – grupa uznanych fotografów i ambasadorów marki X-Rite podzieli się praktycznymi informacjami na blogu X-Rite Photo Blog oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook i Twitter. Umożliwia to interakcję z prawdziwymi profesjonalistami oraz naukę od najlepszych w branży.

Jacob James – fotograf specjalizujący się w fotografii podróżniczej i dokumentalnej, X-Rite Coloratti komentuje: "Kolor jest podstawą każdego kreatywnego działania fotografa, a firma X-Rite dokłada wszelkich starań, aby fotografowie oraz filmowcy mogli uzyskiwać najlepsze rezultaty kolorystyczne każdego dnia. Festiwal Kolorów wspiera zarówno profesjonalistów, jak i początkujących fotografów i filmowców w uzyskaniu cennej wiedzy na temat zarządzania barwą i skutecznego wykorzystania go do codziennej pracy. Cieszę się, że jako Coloratti mogę uczestniczyć w Festiwalu Kolorów i dzielić się swoim doświadczeniem z entuzjastami fotografii, podkreślając znaczenie zarządzania kolorem w mojej pracy".

Każdy z uczestników ma szansę na wygranie wzorca X-Rite ColorChecker.

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Szczegóły, regulamin oraz formularz rejestracyjny: http://pl.xritephoto.eu/foc

Spotkania w ramach Festiwalu Kolorów 2017 w Polsce:

Foto-Plus (Kraków): 24 maja 2017 - X-Rite ColorExpert Krzysztof Skowron oraz Michał Wiatrowski

BEiKS (Warszawa): 29 maja 2017 - X-Rite ColorExpert Krzysztof Skowron

Wzorniki.eu (Warszawa): 30 maja 2017 - X-Rite ColorExpert Radosław Witan

Cortland (Warszawa): 31 maja 2017 - X-Rite ColorExpert Piotr Skoczeń

Inne lokalizacje: