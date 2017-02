Film nagrany aparatem lub kamerą można porównać do pliku RAW

Film nagrany aparatem lub kamerą cyfrową jest tak naprawdę tylko surowcem. Nadaje się do pokazywania w jeszcze mniejszym stopniu niż plik RAW z lustrzanki, a zmuszanie kogokolwiek do tego, żeby oglądał komplet materiału, jaki nagraliśmy przy dowolnej okazji jest jedną z bardziej wyrafinowanych form tortur. To właśnie montaż jest tym, co z kolekcji klipów wideo czyni gotową produkcję filmową.

Niezależnie od tego, czy filmujecie swoje wakacje, imprezę rodzinną, realizujecie film dokumentalny, czy też próbujecie swoich sił z formami fabularnymi, prędzej czy później staniecie przed koniecznością zmontowania uzyskanego materiału i nadania im postaci końcowej. Jeśli uznacie, że jest to niepotrzebne, to mam dla Was złą wiadomość: mylicie się - przygotowane przez Was dzieło zrobi na oglądających znacznie gorsze wrażenie niż mogłoby, gdybyście tylko wykonali dobrze to zadanie. Niejeden bowiem – nawet nienajlepszy film - znacznie zyskał przez odpowiedni montaż, ale też wiele potencjalnie udanych projektów zaprzepaszczono przez złą postprodukcję.

Certyfikat ukończenia e-kursu Cena: 190 zł (w tym 23% podatku VAT) Program Lekcja 1. Sztuka nożyczek i kleju - po co i czym montować Lekcja 2. Początki mogą być łatwe – nowy projekt i podstawy montażu Tworzenie nowego projektu Progressive vs interlace Podstawowe czynności montażowe Zasady prostego montażu Lekcja 3. Filmu cięcie gięcie - kontrola zdarzeń i przejść oraz eksport Zdarzenia Precyzyjne kontrolowanie pozycji zdarzeń Tryb przycinania krawędzi Płynne rozpoczynanie i kończenie zdarzeń Przesuwanie w górę i w dół też możliwe Przejścia Filmując zawsze myśl o montażu Tworzenie, ustawianie i regulowanie przejścia Przebieg przejścia Kodowanie i eksport Wysyłamy na konto YouTube – szybko i bez zbędnych ceregieli Tworzymy płytę DVD/BD – na razie bez menu Zapisujemy plik na dysku twardym komputera – pojawiają się ważne szczegóły techniczne O co chodzi z tym 64-bitowym DivX’em?!? Lekcja 4. Nie tylko klipy wideo – praca z obrazami statycznymi i generatorem mediów Obrazy statyczne – specyfika Gdzie i jak to wrzucać? Tworzenie nieruchomych klatek z filmu Kanał alfa, czyli kolor przezroczystości Własne logo – jak najwygodniej i najlepiej? Picture-In-Picture i inne małe obrazki na ekranie Lekcja 5. Ujęcia z klucza – dynamizowanie efektów wizualnych Nie tylko efekciarstwo Sterowanie przebiegiem zdarzenia w czasie – założenia teoretyczne Czym się różni klatka kluczowa od klatki kluczowej? Stosowanie klatek kluczowych w praktyce na przykładzie techniki Picture-In-Picture Animacja efektu wideo - klatki kluczowe w obrębie okna ustawień filtra Klatki kluczowe na osi czasu Animacje predefiniowane Obwiednie Zmiana charakteru przejścia Do czego się to może przydać? Ostrożnie i z umiarem! Lekcja 6. Trochę iskry – wizualne efekty specjalne Co to jest efekt wideo? Do czego mogą się nam przydać tego typu narzędzia? Pokusy i zagrożenia – wytyczne dotyczące stosowania efektów wideo Czy możliwe jest nałożenie efektu tylko na fragment obrazu? Nakładanie efektu wideo na pojedyncze zdarzenie Nakładanie efektu wideo na całą ścieżkę Stosowanie wielu efektów wideo jednocześnie Korekta obrazu Stylizacja Połączenie ze sobą dwóch ścieżek wideo Lekcja 7. Jak w rodzinie – relacje między ścieżkami Tryb kompozycji Wycinanki i płonące znaki – przykład wykorzystania trybu Mnożenie Hierarchia ścieżek Płonący znak na tle stalowej płyty – komplikujemy nasz przykład Grupowanie zdarzeń Renderowanie fragmentu filmu na nową ścieżkę Lekcja 8. Maski, maski – edycja fragmentów obrazu Foremka – niepozorna i niedoceniana Generator maski - krok dalej Chroma key – wyższa szkoła jazdy Lekcja 9. Do poprawki – korygowanie wad obrazu Ekspozycja i kontrast Położenie kamery, ogniskowa i stabilizacja obrazu Lekcja 10. Koniec niemego kina – dźwięk Informacje wstępne Kontrola natężenia dźwięku Ważne drobiazgi Lekcja 11. Mikrofony i miksery – kontrola dźwięku Teoria i praktyka Bardziej zaawansowana edycja Odtwarzanie, nagrywanie i rytm Lekcja 12. Użyteczne drobiazgi – narzędzia pomocnicze Tryby edycji Pętle i ich wykorzystanie Markery, regiony i inne pomoce Lekcja 13. Po swojemu – personalizacja wyglądu programu Zmiana rozmiarów i położenia okien Dokowanie okien Kolory, ikony i inne detale interfejsu Montaż jako proces wieloetapowy Schematy pracy i ustawień Lekcja 14. Lekcja Wielkie kino – obraz i dźwięk przestrzenny Co jest potrzebne? Obraz 3D Dźwięk 5.1 Lekcja 15. Nie tylko Sony Movie Studio – inne programy Sony Creative Software jako ekosystem Sound Forge Audio Studio 10 DVD Architect Studio 5 Dodatek 1. E-book Filmowania aparatem Co musisz widzieć? Sprzęt skrojony na miarę Gdy ręka zadrży Koniec kina niemego Praca kamerą - vademecum Język filmu Oświetlenie i jego rola w obrazie filmowym Twórcze operowanie światłem – barwa światła i jej rola w filmie Sztuka nożyczek i kleju – montaż i postprodukcja Zdjęcia wprawione w ruch Dodatek 2. E-book: Montaż filmowy Obserwuj siebie, nadaj sens dokonanym wyborom ... Robienie filmu od końca... Twórcze łamanie reguł Opowiadanie obrazem Żelazne zasady dramaturgii

