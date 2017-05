Flow Tymona Markowskiego, który poszukuje niecodziennych fragmentów rzeczywistości

Bydgoszcz - miasto i wieś o tej samej nazwie dzieli 106 kilometrów w linii prostej. Z okolic wsi do serca miasta płynie rzeka Brda, by skończyć swój bieg wpadając do Wisły. Przestrzeń wokół Brdy stała się tematem zdjęć Tymona Markowskiego

Za centralny punkt miasta Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim można uznać stołeczny ratusz. Od gospodarstwa państwa Felskich dzieli go dokładnie 106 km w linii prostej. Bydgoszcz w połowie 2016 roku liczyła 354 tys. 990 mieszkańców. Felscy mieszkają w cztery osoby: Andrzej z Katarzyną, ich córka Wiktoria oraz jej dziadek Brunon. Ta rodzina to całkowita populacja wsi Bydgoszcz w województwie pomorskim. Pan Brunon w 1962 roku poszedł na służbę wojskową do Bydgoszczy – tej dużej, która jest obecnie ósmym co do wielkości miastem w Polsce. Oprócz pana Brunona jest jeszcze jeden łącznik pomiędzy dwiema Bydgoszczami – to rzeka Brda. I tą drogą, wzdłuż rzeki łączącej dwie Bydgoszcze wybrał się fotograf Tymon Markowski. Od dziecka mieszka w Bydgoszczy – mieście, które przez ostatnie lata zwróciło się w stronę Brdy, przepływającej przez samo centrum. Jako fotoreporter wielokrotnie realizował zlecenia dotyczące samej rzeki, bądź w jej okolicy. Z czasem rosło w nim poczucie, że Brda traktowana jest bardzo wyrywkowo. Przytacza się ją w kontekście charakterystycznych budynków, pocztówkowych widoków, klubów sportowych, imprez plenerowych czy miejskich inwestycji. Mało kto jednak z pytanych osób potrafił wskazać źródło Brdy. Chcąc ją lepiej poznać, Markowski rozpoczął swoje "Flow". Jego podróż trwała rok. Fotograf odwiedzał miejsca znajdujące się w sąsiedztwie rzeki, szukając zaskakujących bądź niecodziennych fragmentów rzeczywistości. Poruszamy się pomiędzy wątkami dotyczącymi historii, turystyki, biznesu i rozrywki. Podziwiamy ludzką kreatywność i przestrzeń, którą wokół rzeki zagospodarowano. Odwiedzamy między innymi klub wioślarki, elektrownię wodną, zakład karny czy operę. Zapuszczamy się na bagna i wchodzimy do niedostępnych pomieszczeń pod miejskim basenem. Za każdym z tych miejsc kryje się niezwykła historia.