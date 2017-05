Formuła 1 sfotografowana stuletnim aparatem

Jeśli pomyślimy o sporcie, który wymaga od fotografów najszybszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie aparatów, to z pewnością będzie to Formuła 1 - najbardziej prestiżowe na świecie wyścigi samochodowe, w których kierowcy potrafią rozpędzić swoje bolidy nawet do prędkości prawie 400 km/h (a nieoficjalny rekord prędkości bolidu F1 to 413 km/h). Fotograf Joshua Paul sięgnął jednak po aparat Graflex... z 1913 roku.

Najnowsze popularne aparaty dają możliwość wykonywania zdjęć seryjnych w tempie do 20 klatek na sekundę, fotograf Joshua Paul dysponował tylko kliszą na 20 klatek. Nie mogło być tutaj mowy o przypadku, każde z ujęć musiało być przemyślane i starannie zaplanowane. Inspiracją do realizacji fotograficznego eksperymentu były fotografie z 1969 roku, wykonane na wyścigach na słynnym torze w Indianapolis.